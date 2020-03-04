新竹劉姓老翁獨自駕駛電動代步車到竹南，警方知家人前來領回。〔竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

家住新竹的一名劉姓八旬老翁，日前由住處獨自駕駛電動代步車出門，結果一路駛到竹南後，發現電池沒電，急忙向附近竹南分局新港派出所員警求救，員警細心觀察劉姓老翁言行，私下電詢家屬才發現老翁有失智傾向，趕緊讓家屬趕往領回老翁。

這名年約80歲的劉姓老翁，日前急忙跑進竹南分局新港派出所，向員警表示他來自新竹，計劃要環台旅行，結果電動車沒電，希望警方能協助，值班員警許晉豪聽聞來意後，除立即聯絡電動車行老闆前來協助外，並在與老翁交談過程中，細心發現劉老先生言語表達有些許異常，經電話聯繫老翁女兒後，才知老翁原來有失智情形，早上告知女兒要出門拜拜，至晚上仍未返家，家人正焦慮不已，女兒獲知父親下落後，連忙駕車急奔苗栗接回老翁。

劉女表示，父親一早告知要出門拜拜，至晚間發現父親尚未返家，覺得很奇怪，這是父親第一次離家未歸，以後會多加注意父親行止，避免讓父親獨自一人外出，非常感謝員警的熱心幫忙。

(中時 )