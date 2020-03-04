疫情衝擊、部分供應鏈斷貨缺料，加上台幣升值、服飾消費端銷售停滯，交期延後，紡織下游成衣廠2月營運恐不如預期樂觀；聚陽（1477）4日公布的2月合併營收，是近15個月來的單月低點。市場指出，成衣供應鏈斷貨、缺料情形比預期複雜，國內成衣代工廠首季營運挑戰將更加劇。

聚陽2月的營收16.94億元，年衰退達18.39％。

聚陽指出，此次供應鏈斷貨、缺料，主要是成衣的輔料部分，如鈕扣、吊牌等。聚陽約有五成輔料比重來自中國大陸，而大陸供應商復工比率仍低，輔料供貨狀況並非十分穩定，產能因此下滑。

全球服飾市場、尤其是中國大陸，受到疫情影響，銷售率直直落；品牌服飾受到的衝擊更大，在銷售率欠佳下，市場指出，已有品牌廠為免庫存升高，加上消費端需求降低，已要求成衣代工廠延期交貨，這也讓成衣代工廠的營運衰退加劇。

國內機能衣大廠儒鴻（1476）也面對供應鏈可能斷貨、缺料的疑慮；針對大陸上游供應鏈備料的部分，儒鴻表示，公司已經有解決方案，首先，盡量增加庫存，目前庫存可支應到4月初。另外，會和客戶洽商延後交期。最後一步，尋找其他的供應鏈來源。

儒鴻指出，目前進行的解決方案，執行相當順暢。看來2月營收受到疫情的影響較大，3月應可慢慢調整上來了。

另外，近期台幣升值，也會影響成衣代工廠第一季的營收及獲利；聚陽指出，成衣代工訂單多以美元計，台幣升值，已影響2月營收約2-3％。

羽絨衣大廠廣越（4438），雖然越南為主力產區，但，大陸嘉興廠與羽絨沐陽廠，受到當地疫情影響，目前的產能多少會下滑。廣越預期，2月的合併營收年減率會有1成上下。

交期延後、產能利用率下滑、台幣升值等不利因素交叉衝擊下，法人預估，成衣代工廠2月的營收衰退率都會超過1成。

(工商 )