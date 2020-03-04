新冠肺炎來襲外界矚目對房市的影響，對此不動產放款龍頭土銀董事長黃伯川對此分析指出，有四大利基將撐住台灣房市，包括中美貿易戰帶動台商回流、當前的購屋剛性需求支撐、房市並未如當時SARS期間的房市泡沫化，以及利率處於歷史低檔。

土銀今日召開新春記者會，董事長黃伯川並不否認房市成交量或看屋人次的確多少受到疫情的影響，但他認為這僅是觀望及預期心理，此外還有包括「季節性」因素，因為大部分的房屋成交都會趕在農曆年前進行，因此農曆年之後往往是淡季。

但排除這些因素，黃伯川認為，疫情一過之後台灣的房市就會好，他對此特別指出已觀察到建商持續在增加購地貸款：「購買土地就是為了日後蓋房。」代表建商的確看好台灣的房市後市，他進而指出，中美貿易戰已經引發台商，連同台幹大舉回流，現在新冠肺炎疫情發生之後，台商或台幹都有感於在對岸風險升高，因而使這股回流潮將加速、擴大，台商或台幹回來，不論是對於工業區廠房，或是住宅的需求都會大為增高，將推升台灣不動產後市的發展，但他也強調，房市的回溫是U型，絕不會是V型，亦即不會發生過熱的情況。

由於長線看好房市，因此土銀今年預估將有3.5％的房貸成長率；截至今年1月底，土銀房貸餘額為8863億元，土銀已訂預算目標，到今年底全體房貸餘額會到9000億元，其中被視為是房貸先鋒的的土建融業務，1月底有3913億元，更由於建商購地貸款的推升，今年將會繼續維持去年的19％高成長率。

對比SARS，黃伯川分析，新冠疫情和當年SARS的時空背景完全不同，房價從民國76年漲至81年之間，漲了3、4倍，原本就已在泡沫化的邊緣，另外當時台商外移西進也成為房市下行的另一股壓力，但現在房市不但沒漲過頭，反而是從谷底漸次回溫，且有剛性需求支撐，而且在利率上，比起民國92年在4％、5％，現在房貸利率最低都已到1.56％，因此一旦對疫情的觀望與預期心理過去，房市及房貸業務就會明顯好轉。

(工商 )