進駐北市永康街商圈20年的「呂桑食堂」，近期也推出200起跳的定食套餐，準備加入Uber Eats、foodpanda等美食外送平台的商戰，從實體店擴大到外市場，增加營收及來客數的買氣。

「呂桑食堂」老闆方先生表示，餐飲小吃業今年受到新冠肺炎的影響大大遠高於2003年SARS的重創，主要有 4個原因，一來是近幾年來受到年金改革波及的客層降低消費購買力，還有陸客來台數劇減，加上電商平台網購風潮日熾，以及外送美食崛起，一再地威脅實體店面來客數，進而在突來的疫情威脅下更加難以生存。

3月1日起，當地永康國際商圈協進會串聯店家自救，發起85折消費優惠券活動從3月起跑，希望喚回人氣開創內需市場。民眾可到台北市永豐銀行16家分行、玉山銀行東門分行、華南銀行信義分行、永福不動產等門市，索取「永康商圈消費折價券」，至配合店家消費滿佰享85折優惠。據悉，已經發出超過100多萬元面額的優惠券。

參與的上百個店家除了提供消費者優惠折扣外，還會另外提撥5%的款項捐贈予衛生福利部疾病管制署作為新型冠狀病毒之防疫基金。

「呂桑食堂」因應疫情威脅推出定食套餐，也將搭配美食平台開發外送市場。（圖∕李蕙璇攝）

永康街老字號「呂桑食堂」的料理中，有多道是標榜來自宜蘭在地口味。（圖∕李蕙璇攝）

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(中時電子報)