水是人類賴以維生的重要資源，儘管如此，卻有許多人忽視甚至不珍惜水資源，根據《BusinessInsider》的報導，美國有一名正妹，為了讓大眾了解水的重要性，懂得珍惜水資源，進行了「一周斷水」的挑戰，讓大眾了解如果生活中缺少了水，是多麼可怕的一件事。

這名進行一周斷水挑戰的女子，娜塔莉（Natalie Stoclet），事先規劃好所有需要用到水的事情，包括洗澡、洗手和飲用水等，她在挑戰前，先購買了乾洗髮噴霧和乾洗手等用品，但為了不危及自身性命，娜塔莉允許自己能吃含水的食材，例如黃瓜或生菜等。

不過挑戰開始後，娜塔莉就發現，她需要用水的機會較先前預期的還多， 其中，最令她印象深刻的是她一早醒來刷牙時，就需要用到水，她整整7天都使用椰子水刷牙，遇到洗碗時，只能使用紙巾擦拭。

除了日常生活受影響，就連飲食也產生變化，娜塔莉發現超市中的飲料，幾乎都以水為原料，所以口渴時，她只能喝濃縮果汁，但她卻發現，喝含糖量超高的果汁，只會讓她越來越口渴，最後她只能選擇富含水分的食物，像是黃瓜、西瓜和番茄等。

更糟的是，娜塔莉的秀髮不僅越來越油，就連身體也開始散發難聞氣味，加上高糖飲食的關係，也讓她出現偏頭痛、粉刺和痘痘等問題。娜塔莉意識到，日常生活中有許多地方都需要用到水，沒有了水連洗澡、烹飪、洗衣服都無法做到，甚至連最基本的飲食也受到影響。

娜塔莉結束挑戰後坦言，這7 天讓她過得相當痛苦，對於所擁有的水資源，她現在非常珍惜，並且會更加注意自己的生活習慣，例如隨手關水龍頭等，來節約用水。

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(中時電子報)