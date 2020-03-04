台灣世界展望會邀請民眾持續關懷敘利亞兒童的生存困境，並捐款救援敘利亞難民。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾持續關懷敘利亞兒童的生存困境，並捐款救援敘利亞難民。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請民眾持續關懷敘利亞兒童的生存困境，並捐款救援敘利亞難民。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

敘利亞內戰即將邁入第十年，長達九年的戰火衝突使近100萬人、半數以上為兒童的當地居民，被迫從西北部伊德利卜省的家園逃離，流離至居住環境極不人道且人口爆炸的難民營區裡。世界展望會、救助兒童會，今天發表一系列衛星圖指出，兩前線城市近三分之一建築物已被嚴重損壞或破壞，當地居民被迫流離且返家無望；北伊德利卜2個難民營面積增加了一倍以上；近50萬兒童擠在與土耳其連接的營區和避難所裡，無法獲得基本生活所需。

15歲的法迪在一場空襲中失去了手臂，也被迫逃離村裡，他說，那些攻擊非常殘忍。除了床墊、毯子和一些衣服外，斷了手臂的時候，那感覺好像自己死了。現在，用僅剩的一隻手和哥哥一起搬運磚塊，幫忙負擔家計；世界展望會敘利亞回應計畫負責人約翰‧慕吉表示，在敘利亞，孩子們每天都餓著肚子，忍著寒冷，心裡還背負著經歷戰亂的創傷，5、6歲的男孩和女孩可以依據聲響辨別爆炸的炸彈種類，卻因無法接受教育，而不會寫自己的名字。

世界展望會呼籲，交戰各方遵守國際人道主義和人權法，必須保護學校、醫院和其他重要的民生基礎設施不受攻擊，避免在人口稠密地區使用爆炸性武器，特別保護極易受爆炸性武器影響的兒童；並且要求所有交戰方允許救援人員能夠不受阻礙、安全進入戰區工作。同時，也呼籲聯合國安全理事會和其他有影響力的國家表明他們的政治意願，一同投入更多的心力和工作讓戰爭平息，讓失去童年的孩子們重返正常生活。

台灣世界展望會邀請民眾持續關懷敘利亞兒童的生存困境，並捐款救援敘利亞難民，幫助逃離戰火的敘利亞孩子獲得糧食、飲水、物資及心靈關顧，並且能持續學習，擁有對未來的期盼，捐款可洽：02-2175-1995。

(中時 )