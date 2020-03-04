資深姚江臨在簽到表簽著「完結篇」。（姚江臨提供）

國民黨7日將進行黨主席補選、中常委改選，今天舉辦第20屆第2任中常委任期的最後一次中常會，代理黨主席林榮德及中常委紛紛發表「畢業感言」，最後合拍「畢業照」。代理考紀會主委周守訓也首度出席，不過外界矚目的無黨籍立委傅？ 萁恢復黨籍案，僅一位中常委發言挺傅，包括傅妻、兼任中常委的花蓮縣長徐榛蔚也未發言，即提前離開會場；充滿「離情」的常會結束後，文傳會也以無議案，未循例會後轉述。

今天的中常會僅16人出席，3人代簽，從連戰時期就擔任中常委，至今長達16年但這次未再參選的姚江臨，簽名時還刻意簽著「完結篇」，還在會中細數歷任黨主席功過及對中常委的尊重程度，令人莞爾。

與會者轉述，會議一開始，林榮德先介紹上週三才任命的代理考紀會主委周守訓，感謝周「任期雖短，任重道遠」；周則以「主席您也加油」回應，現場響起一片掌聲。

林榮德即發表他代理主席50多天、最後一次主持中常會的感言，表示先前促成第一架武漢包機之後，遺憾民進黨政府政治掛帥，只顧面子，以致尚有1千多位台胞滯留武漢，盼黨繼續加油。他感謝大家相忍為黨，支持他扛起重任，啟動黨前段的改革，雖然有些事項、進度尚不盡如人意，「但基本上穩住了陣腳」，期許黨內凝聚共識，以此為立足點，爭取民意支持，放眼2022，以至2024重返執政。

林榮德也拜託所有黨務人員要堅持到7日，以確保新的黨主席與下任中常委能公平公正選出，完成階段性任務。

會中，僅呂學樟提到傅案，表示傅絕非為個人要恢復黨籍，而是為了立委選舉支持他的鄉鎮市長、代表會主席及縣議員等黨籍民代違紀案才要回黨，而且徐榛蔚是五星級縣長，黨章規定直系親屬助選不受違紀處分約束，要處分徐停權四個月，對黨好嗎？他認為傅案就是黨的決策，不要管枝微未節，只要傅回黨，一切問題迎刃而解；他感佩林榮德、代理祕書長曾銘受盡委屈，也感佩周守訓臨危承擔。

徐榛蔚在中常會前回應媒體有關傅案，僅表示沒聽說本周五要開考紀會，「我想一切順其自然」。在常會中，徐並未發言，且在呂學樟發言後即先行離場。

國民黨在7月完成投票後，預定9日上午10點舉行新任黨主席宣誓就職典禮，黨中央已經邀連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱、吳敦義等歷任黨主席觀禮，黨主席補選候選人江啟臣、郝龍斌其中一人，當天將由選監委員會召集人許水德頒發當選證書及監誓後，正式就任新主席。

(中時 )