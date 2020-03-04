綜合外媒報導，日本軟銀集團擬布局大陸租房市場，傳出已分別向大陸租房網站「自如」和「貝殼找房」投資10億美元，不過兩家公司暫未置評。

路透報導，軟銀是通過願景基金向自如投資10億美元，其中5億美元是直接投資，從其創始人手中購買了另外5億美元的股票，公司估值為66億美元。

2018年，自如宣佈完成人民幣40億元的A輪融資，由華平投資、紅杉資本中國基金、騰訊3家機構領投；2019年6月進行了B輪融資，估值約50億美元，由泛大西洋資本領投，騰訊投資、紅杉資本中國、天圖資本等跟投，合計募資約5億美元。對於此次軟銀投資，自如目前尚未回應。

除此之外，報導稱軟銀還領投了貝殼找房的15億美元融資。其中，軟銀投資10億美元，另外5億由高瓴資本、騰訊控股、紅杉資本出資。交易貝殼找房估值140億美元。

2019年3月，貝殼找房啟動D輪融資，由戰略投資方騰訊領投8億美元。後來有媒體稱貝殼找房D輪規模超過12億美元，高瓴資本、源碼投資等機構也參與其中。

外媒還報導，知情人士稱，貝殼找房的目標是最快於今年在香港進行首次公開募股，但受疫情影響延緩了IPO的進程。本次IPO完成後，該公司目標估值希望達到200億至300億美元之間。貝殼找房也暫未置評。

(工商 )