因今年年假在1月影響，加上利基業務支撐，三福化（4755）營運走堅抗跌；2月營收2.77億元，月減3.46％，但較去年同期增加1.2％；前2月營收5.64億元，年減12.01％。今年新興化學品（TMAH顯影劑回收、工程）持穩推進，維持兩位數增長；越南材料新廠預計下半年完工投產。

不過，上緯投控（3708）則因疫情影響及出售風電事業，減少認列貢獻，營收持續明顯走弱；2月營收2.03億元，月、年雙減45.18％、30.06％，創單月營收歷史新低；前2月營收5.74億元，年減32.83％。

三福化基礎化學品營收占比約27％、精密化學品約55％、新興化學品（TMAHR）占比18％。其中，新興化學品客戶主為國內半導體大廠、外國半導廠及國內面板大廠，共有9個廠區製程廢水處理；目前總收受量5.4萬噸，TMAHR月處理量500噸，將擴大推進至600噸。

上緯投控子公司上緯（天津）風電新材料、上緯新材料科技均已復工；因新冠肺炎疫情影響，原中國區訂單陸續調整轉由臺灣及馬來西亞營運據點作適當產能調度以因應。

上緯馬來西亞廠是上緯在大中華地區外設立的第1個環保耐蝕材料生產據點，主生產產品為環保耐蝕材料，預計年產7,000噸。

上緯投控處分上緯新能源股權將依股權交割、風場融資進度、工程進度及竣工等條件，分三階段認列收益，預估整個收益認列於後年完成。法人推估，第一階段處分收益約5億元可望於去年第四季認列，挹注每股盈餘逾5元；風場融資完成第二階段收益亦可入帳，時間點落在今年，挹注每股盈餘6元。

(工商 )