汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技今（4）日公布，自結2月合併營收2.6億餘元，較去年同期減少15.53％。智伸科表示，主要是因配合大陸浙江嘉善及廣東東莞兩地工廠，配合當地政府新型冠狀病毒肺炎防疫工作延長至2月10日復工，影響部分訂單出貨時程，復工後積極調整產能分配並完成出貨，使得2月及前2月合併營收年減幅度，小於工作天數減少。

智伸科2月合併營收2.6億餘元，比去年同期減少15.53％；前2月合併營收6.12億元，較去年同期衰退15.05％。

智伸科表示，目前新型冠狀病毒肺炎疫情仍在延燒，但智伸科全體同仁皆謹慎處理疫情發展所需的應對措施，包含全面執行環境消毒工作、準備相當數量之防疫醫用物資、即時掌握所有員工健康狀況，截至目前為止，浙江嘉善廠與東莞廠兩地生產基地的整體復工率已達八成。智伸科近年來，積極完善各廠區自動化設備導入、落實彈性調配產能等，復工後，對整體生產運作、物流運輸等所造成的衝擊影響有限。

智伸科表示，雖然2020年整體車市首季面臨傳統農曆新年長假、工作天數減少，以及大環境氛圍干擾，對全球經濟貿易、物流運輸、消費動能等短期帶來負面影響，尤其對大陸新車銷售市場挑戰成長，更加嚴峻。受惠於汽車產業持續朝節能減碳、電動化技術進程，帶動新車應用缸內直噴引擎（GDI）滲透率提升趨勢明確，不僅創造智伸科汽車事業部保持良好的訂單能見度，觀察目前在手訂單與業務接單方面，仍未接獲主要客戶通知取消的情形，甚至因市場技術發展趨勢，提高主要客戶詢問智伸科合作開發的可能性而受惠。隨著主要客戶陸續恢復正常營運，拉貨力道逐步增溫，將有助於公司各生產基地之產能稼動率逐步提升，有信心帶動整體營運優於整體產業表現。

智伸科表示，智伸科目前也馬不停蹄的加速完成併購旭申國際的計畫，藉以發揮兩岸生產基地彈性調配產能，因應兩方主要客戶在目前大環境影響下的需求，以期透過兩造團隊合作達成產品線及客戶群互補綜效，強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模以提升營運效率與增強市場競爭力，挹注整體營運長期穩健成長。

(工商 )