Christian Yelich在被交易到釀酒人的第一年，就成功拿下了年度MVP獎項，去年也同樣繳出MVP等級的成績，為了留下他釀酒人球團端出了7年1.8725億美元的延長合約，加上他原本的合約的買斷金，總額達到了2.15億美元，是球隊歷史的最大合約。

Christian Yelich現在身上的合約是跟馬林魚簽下的7年4,957萬美金，年均薪僅700萬美金，絕對是現在大聯盟中對球團來說，最棒的合約之一，不過釀酒人團隊為了留下他展現十足誠意，希望能直接將2020、2021年的合約直接買斷，買斷金額高達2,775萬美金，並且奉上7年1.8725億美元的延長合約。

釀酒人屬於小市場球隊，他們非常明白與其在自由市場上競爭大咖加盟，還不如好好留住自家球星，這份合約會讓Christian Yelich在釀酒人待到2028年，在史上也只輸給天使的Mike Trout及落磯明星野手Nolan Arenado，排在歷史第三。

但在年均薪資上，Christian Yelich輸得非常多，Mike Trout一年可以拿超過3,760萬美金的薪水，而ChristianYelich只有2,675萬美元，但如果他不接受這份延長合約，他就要在31歲高齡時拚下一份合約，對他來說也是一個風險，所以這份合約對球團跟選手來說，應該說是雙贏局面。

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(中時電子報)