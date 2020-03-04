新竹縣男子「林東京」27日因居家檢疫失聯，遭到縣府公告姓名協尋，幾個小時候即主動前往派出所報到，新竹縣衛生局對其開罰100萬元，創下新法上路以來最高罰金。隨後林東京的背景也被起底，父母為竹北大地主，身家至少上億，他是極受寵愛的家中么子，如今遭到重罰，希望他能因此得到教訓。

林東京於2月25日搭乘廈門航空自北京返台，依法應居家檢疫至3月10日，但在此期間他卻未遵守規定，隨意外出遊蕩，防疫人員2月27日與林東京取得聯繫，他卻不斷更改地址，甚至變更為台北市萬華區，但經家訪仍無法尋獲男子，最後警政機關請來家人、前女友溫情喊話，這才讓林東京卸下心防，主動報到。

新竹縣衛生局長殷東成表示，林東京返台後不願乖乖配合居家檢疫規定，不但擅自外出，於協尋過程中還屢次更改地址，相當浪費人力資源，是非常惡劣的行為，因此根據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，祭出100萬元重罰，創下新制法規上路以來最高罰金。

林東京鬧出失聯風波後，其身家背景也遭起底，據了解，他的父母是竹北大地主，擁有上億身家，林東京為家中么子，非常受到父母親寵愛，作風也因此非常我行我素，林東京在2月中旬前往宜蘭遊玩後就消失了，父母還一度向警方報案尋人，後來才知道他結束宜蘭旅行後，就直飛大陸北京。

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(中時電子報)