美國聯準會(Fed)3日緊急宣布降息2碼，因應新冠肺炎疫情對經濟所帶來的衝擊，美股當日早盤原來大跌300點，消息一出後指數直接跳漲翻紅，盤中振幅一度來到近600點，然而，盤勢後繼無力，道瓊指數最終仍大跌785.91點。不過，在美國超級星期二情勢越來越明朗，美指期亞洲時段4日大漲逾550點。

美國大選開跑，「超級星期二」民主黨總統提名在14州進行黨內初選，隨著投票結果陸續出爐，美國前副總統拜登（Joe Biden）意外拿下10州領先，選前聲勢極高、但舉著「社會民主主義」大旗、受到美國商界極大反彈的桑德斯（Bernie Sanders）雖拿下最大州加州，但也僅取得4州支持，與外界原先預測大相逕庭，這也保證美國商業環境至少不會出現太大變動。

截至台北時間下午5點50分，道瓊指數期貨上漲553點或2.14%、暫收26433點；標普 500 期貨上漲59.88點或2%、暫收3056.88點；那斯達克100期貨上漲181.25點或2.11%、暫收8763.75點。

(中時電子報)