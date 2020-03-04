波音在2月底發布「先導預告片」，提示他們將參與美國陸軍的「 未來戰搜直升機」計劃(FARA)，終於在3月3日發布了他們設計模型，這是一款複合式單主旋翼直升機，具有六葉片旋翼、單引擎、串列座椅、模組化設計與先進駕駛艙。

The Drive報導，波音沒有為他們的直升機取個名字，因此只能稱為「波音FARA」，這型直升機的外型像拉長的淚滴，主旋翼機械箱，以及進氣口都極不明顯，甚至進氣口只在機體右側，顯然是降低阻力、減少雷達截面的用意。它採用6葉式無軸承主旋翼，其後有四翼片尾旋翼，最尾部是四葉片加速推進螺旋槳。該公司表示，其設計將能夠滿足美國陸軍的關鍵性能要求，也就是在1220公尺的飛行高速，極速能達到180節(時速333公里)。

波音FARA。(圖/波音)

波音FARA的機尾，同時有尾旋翼與推進螺旋槳。(圖/波音)

主要的動力來源是一台通用電氣T901發動機，這是美國陸軍陸軍去年所指定的改進渦輪發動機計劃（ITEP）獲勝者，該款發動機將取代現役的通用電氣T700型。

Boeing Future Attack Reconnaissance Attack Aircraft Is Here

波音FARA項目經理桑尼‧歐柏蕭(Shane Openshaw)表示，「我們採用傳統的直升機配置，再加上尾部推進器....在傳動系統中有一個離合器，位在中間齒輪箱後面，用於驅動尾部推進器，為直升機加速。

這種設計在1970年代，洛克希德的 AH-56夏安( Cheyenne)高速直升機就曾經採用，不過在當時，由於兩套旋翼系統，造成尾部機械構造過於複雜，操作系統容易出錯，最終研發失敗。不過洛音顯然認為，現在的技術可以克服當年的問題。

波音公司在新聞稿中補充說：「新直升機採用電傳操縱系統，加上波音65年的旋翼機研發經驗，同時結合成熟的技術與先進控制系統，來降低風險和成本。」

(中時電子報)