新任監委和試委推薦時間將在10日截止，審薦小組召集人副總統陳建仁今天籲請社會各界把握最後幾天的時間推薦或自薦，蔡英文總統表示，監察院未來將協助提出符合國際人權標準的修法建議，並成為推動臺灣人權保障的關鍵角色。

「第6屆監察委員提名審薦小組」及「第13屆考試委員提名審薦小組」日前公開接受各界推（自）薦，時間將在3月10日截止。陳建仁籲請公民團體踴躍推薦人選。

總統府表示，監察委員、考試委員兩項提名審薦小組分別於109年2月18日上午及下午召開第1次會議，為廣納各領域傑出的人才，總統均親自出席會議，表達對第6屆監察委員及第13屆考試委員人選的期許。

蔡英文總統在出席審薦小組第1次會議時表示，將在監察院設置國家人權委員會，新一屆監委當中，將有7位具人權相關背景的委員是當然委員。監察院在未來將協助政府機關，提出符合國際人權標準的修法建議，也將擔任起促進國內外人權交流等重要任務，成為推動臺灣人權保障的關鍵角色。

在考試委員部分，蔡英文總統也期許各界推薦人選能具備國際觀和前瞻性，理解國家未來10至20年的人才需求，願意支持人事制度的改革與精進，尤其是考試選才的多元性、人事制度的彈性化、在職培訓的前瞻性及退撫制度的永續性。

監察委員及考試委員攸關監察院、考試院憲政功能的發揮，影響深遠。陳建仁表示，審薦小組一定秉持公正客觀的立場，襄助總統提名優秀適任的監察委員及考試委員人選。

(中時 )