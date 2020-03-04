枋寮獅子會4日特地送上200份餐點，感謝枋寮醫院防疫人員辛勞。（謝佳潾攝）

新冠肺炎疫情延燒，全台醫護人員忙翻天，偏鄉醫院更因人力吃緊撐得辛苦，屏南唯一指定隔離醫院枋寮醫院，從司機到院長都要排班站發燒篩檢站，不僅全體總動員堅守首道防線，還要耐心解決民眾各種要求，枋寮獅子會4日特地送上200份餐點，感謝防疫人員辛勞。

為因應肺炎疫情，全屏東共有6間指定隔離醫院，而屏南（枋寮以南）就只有1間、也就是做為恆春半島急重症病患後送醫院的枋寮醫院，它有1間隔離病房、1間負壓隔離病房，不過在「業務量」加重的狀況下，院方本就短缺的人力並未跟進增加。

「非常時期要共體時艱！」枋寮醫院指出，醫院的防疫作為中，發燒篩檢站是最重要的首道防線，絕對不能被攻破，而起初是由行政人員輪班站崗，但後續發現人力實在吃緊，因此在大家達成共識後，決定由全體人員排班站，且是從司機、護理師到院長都要站。

感控室副主任林彣俐說，偏鄉的醫療資源及人力長期短缺，在防疫時期也就顯得特別辛苦，不過幸好大家有共識一同奮戰，但枋寮醫院就肺炎疫情能提供的醫療資源有限，病床與醫護人力都無法增加，加上還有急重症病患要顧，因此會把重點放在防疫上。

「所以篩檢站很重要。」她強調，發燒篩檢站並非僅幫民眾量體溫、檢查旅遊史這麼簡單，站在前線的人員其實壓力很大，除要面對排隊的人潮，遇到不配合的民眾還要耐心宣導戴口罩觀念，他們的付出不比照顧病人少。

(中時 )