稻江代理校長洪大安（右三）表示，稻江為協助社區防疫，從今日到27日，免費提供次氯酸水。（張毓翎攝）

朴子市長吳品叡（左）感謝稻江的慷慨捐贈。（張毓翎攝）

因應新冠肺炎疫情，太保市長黃榮利向共同供應契約廠商訂購1萬4000瓶1500ml漂白水原液，提供太保市每戶1瓶，做環境消毒之用，在未發放漂白水的這段期間中，稻江科技暨管理學院每周三免費提供20公升「次氯酸水消毒液」，讓市民領取，此外，稻江還加碼提供次氯酸水給朴子市公所，協助民眾防疫。

稻江代理校長洪大安表示，稻江為協助社區防疫，從今日到27日，免費提供太保市公所、朴子市公所、敏道家園以及安仁家園等社服機構，各濃度為2000ppm、20公升次氯酸水，再予統籌稀釋成濃度200 ppm、100 ppm及50 ppm後分配運用，以利社區防疫工作。

黃榮利說，公所向廠商訂購1萬4000瓶漂白水原液，預計4月送至全市1萬3700多戶家中，期間民眾可至公所領取稻江慷慨提供的次氯酸水，他提醒，次氯酸水不耐久存，因此請市民朋友攜帶不透光瓶子領取，並放置陰暗處，限一周內用完，切勿囤積以免降低消毒效果。

(中時 )