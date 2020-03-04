縣道137線林厝派出所前釘子戶將走入歷史了，經內政部審核通過變更都市計畫，縣府日前正式公告，農業區變更為道路用地，月底前將召開用地取得第一次公聽會，計畫長度130公尺、道路15至25公尺，改善面積約1000平方公尺。（吳敏菁攝）

縣道137線林厝派出所前釘子戶將走入歷史了，經內政部審核通過變更都市計畫，縣府日前正式公告，農業區變更為道路用地，月底前將召開用地取得第一次公聽會。（吳敏菁攝）

號稱彰化最牛釘子戶將透過變更「八卦山脈風景特定區計畫」走入歷史了！彰化縣員林市山腳路二段路口，10多年前辦理道路拓寬，4戶拒搬、堅守路中央，形成另類「分隔島」奇觀，造成事故頻傳，日前建設處已正式公告變更道路用地，多年沉痾取到解決之道。

建設處表示，這次公告變更是配合彰化縣員林市之「縣道137線林厝派出所前路口改善計畫」辦理都市計畫個案變更，改善路口交通壅塞及危險情形。

公路總局第二區養護工程處在2009年拓寬山腳路二段，進行到林厝派出所前道路，卡在4戶私人民宅用地無法取得，交通頻繁路口，宛如了被夾住了咽喉，讓過往駕駛都直呼誇張，「留著這樣得店能做生意嗎？」

10多年來，釘子戶兩旁不僅車輛呼嘯，車子也亂停，路口又緊鄰青山國小、中州科技大學和大慶商工等學區，尖峰時段險象環生，而這4戶「雜貨店」， 除了橫掛廣告招牌，經年累月緊拉鐵門，彰縣府和員林市公所多次和屋主協調，頻頻碰釘子，卡在價格談不攏。

釘子戶不配合，縣府基於公益，依都市計畫法，採取變更地目，經內政部核定後，彰化縣政府正式公告了，基本設計也完成，預計3月底前召開用地取得一次公聽會。

工務處長林漢斌表示，縣道137線林厝派出所前路口改善工程，計畫長度130公尺、道路15至25公尺，改善面積約1000平方公尺，約一半私人用地，棘手釘子戶約100平方公尺，總經費2160萬元，用地取得1600萬元，仍不放棄協議價購，情非得以才採徵收，工程經費560萬元。

(中時 )