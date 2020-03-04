新冠肺炎（COVID-19）全球疫情持續延燒，且重創國際，在這緊張時期人人都戴上口罩以求自保，躲避新型冠狀病毒的威脅。但日本麥當勞確被反其道而行，要求員工不能戴口罩，這導致了京都一名員工確診新冠肺炎，被迫休店進行全面消毒。

根據《Yahoo Japan》報導，日本京都南區的麥當勞吉祥院店內，有一位50多歲的員工在3日時被確診出罹患新冠肺炎，目前了解到，這名婦人擔任兼職人員，分別在2月20日、28日和29日時上班，主要負責客戶服務以及收銀台業務，過程都沒有配戴口罩。該間麥當勞自3日晚間9時起停止營業，店內進行全面的消毒工作。

先前就有日媒報導，麥當勞員工控訴公司上班被禁止戴口罩，引起一陣軒然大波，理由竟是「因為這樣客人就看不到員工的招牌微笑了」。這和日本文化有著深厚關聯，對服務業來說，戴上口罩無法看出表情，有違「顧客至上」的精神，甚至還會引起消費者不滿，甚至客訴。

先前就有日媒報導，麥當勞禁止員工戴口罩，理由竟是「因為這樣客人就看不到員工的招牌微笑了」，引起軒然大波。（摘自日本麥當勞官網）

在PTT上也有許多人在討論，網友表示，這就是「笑容的代價」、「業力引爆」、「日本人真的荒謬，老是在奇怪的地方有所堅持。」如今日本有許多店家有陸續允許員工上班戴口罩，但會特別貼出告示，「員工配戴口罩，引起不便請見諒」。

截至今日（台灣時間8時），日本境內武漢肺炎確診人數、包括日本民眾與中國觀光客等共280人。鑽石公主號遊輪乘客及船員確診706人，加上武漢撤僑包機返國確診14人，總計達1000人。

(中時電子報)