經濟部4日在臉書上發文表示，3月底前，紅外線額溫槍暫時禁止出口，優先供應國內防疫需求！

隨著國內防疫等級升級，額溫槍的需求也跟著增加，經濟部與製造業者討論後取得共識，為確保國內供應數量足夠，經濟部今日已經公告「紅外線額溫槍禁止出口」措施，從4日開始，一直到3月底為止。

經濟部解釋，出口管制主要是希望讓「紅外線額溫槍」能夠優先給國內使用，不過同一個貨號下還有其他貨號相同的體溫計。所以，其他類型的「體溫計」可提供申請書、產品型錄等文件，再向經濟部國際貿易局 申請專案出口。

(工商 )