出不去了！經部：額溫槍優先供應國內 滿足防疫需求 18:432020/03/04 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （經部表示，額溫槍優先供應國內滿足防疫需求。圖／取自經濟部臉書專頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部4日在臉書上發文表示，3月底前，紅外線額溫槍暫時禁止出口，優先供應國內防疫需求！ 隨著國內防疫等級升級，額溫槍的需求也跟著增加，經濟部與製造業者討論後取得共識，為確保國內供應數量足夠，經濟部今日已經公告「紅外線額溫槍禁止出口」措施，從4日開始，一直到3月底為止。 經濟部解釋，出口管制主要是希望讓「紅外線額溫槍」能夠優先給國內使用，不過同一個貨號下還有其他貨號相同的體溫計。所以，其他類型的「體溫計」可提供申請書、產品型錄等文件，再向經濟部國際貿易局 申請專案出口。 (工商 ) #額溫槍 #經濟部 #優先 #供應 #紅外線 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情影響產業 電價傾向連4凍 04:102020/02/29 財經焦點 上游供應商快撐不下去 波音出手相救 21:332020/03/01 財經 經濟部：口罩日產820萬片 每周實名制數量增加 21:482020/03/02 生活 搶完口罩換搶額溫槍 一支飆到5000元 14:322020/03/03 生活 額溫槍買不到！經部：限制出口至3月底 22:402020/03/03 財經 管制出口仍有千萬片輸出 經濟部：日本進料的防花粉口罩 23:532020/03/03 財經 滯鄂台人返鄉 我堅持包機弱勢優先 04:092020/03/04 焦點新聞 額溫槍暫停出口 經部今公告 04:102020/03/04 金融．稅務 額溫槍太夯 MCU廠業績燒 04:102020/03/04 證券．權證 口罩禁出口後仍有部分出口？經部：須是非醫療口罩且要專案申請 16:242020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 疫情燒毀台航線！ 3大郵輪集團不敢說的是... - 財經 美股崩跌觸底了？ 價值投資大師一招克制心魔 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 張淑芬油畫將在紐約上拍 落槌價全數捐贈疾管署抗疫 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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