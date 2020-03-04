2014年的鄭捷北捷隨機殺人事件依然歷歷在目，如今一名高姓男子為了呼籲政府設立「協助自殺」機構，在臉書預告他要模仿當年的鄭捷隨機殺人，事後他果真搭火車到松山車站，亮刀大喊「我要當下一個鄭捷！」驚嚇到許多民眾，紛紛逃亡，幸好台鐵站務人員和熱心民眾聯手壓制他才沒有釀成事故。台北地院依預備殺人罪判他10個月徒刑，予以緩刑3年，全案可上訴。

根據判決，2019年3月25日下午2點左右，高男先是於臉書預告PO文寫下「後天我決定好了學『鄭捷犯案』，我的目的是把『心』交給『撒旦惡魔』…」等文字，同日到五金行買水果刀。

2天後的上午10點左右，高男搭乘台鐵桃園站第1162次區間車北上，11時15分快到松山站時，他便從包包拿出預藏的15公分水果刀，並開啟臉書直播笑笑地大喊「我要當下一個鄭捷！」當時坐他對面的女子見狀立即逃跑，高男則跟隨女子身後高喊「啊！啊！啊！」。

高男在火車靠站開門後，立刻奔出車廂，蹲坐在通往車站大廳的樓梯上，遭到2名台鐵站務人員及見義勇為的熱心民眾合力逮捕，事後高男被檢察官依預備殺人、恐嚇公眾等罪起訴並聲押獲准。

台北地院審酌後結案，高男雖然罹患憂鬱症、亞斯柏格症、調適障礙、人格問題等病症，但犯案當下仍有辨識及控制自我行為之能力，故不符減刑要求，法官也審酌高男無前科，羈押期間心情穩定、行為良好，坦承犯行具悔意，按時求診、定期服藥外，也接受社會局、衛生局等機構的專人輔導，並曾參與志工活動、心理評鑑及職訓課程，積極回歸社會，認為高男對社會危險性已顯然降低，應無再犯之疑慮。

另外，考量高男的學經歷、家庭狀況等一切情形後，依預備殺人罪判他10個月徒刑，予以緩刑3年，緩刑期間交付保護管束。

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(中時電子報)