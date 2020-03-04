為了生活身不由己？一名26歲的越南單親媽，為了撫養10歲兒子，從好姊妹們口中得知來台灣賣淫，於是加入應召站行列，在網路各大論壇，主打「年輕緊緻渴望纏綿」，由於她年紀輕，加上五官精緻體態緊實，短短11天，就吸引60名恩客上門，警方透過網路巡邏發現後，喬裝成嫖客上門逮人。

警方執行網路巡邏時，發現這位單親媽所刊登的情色廣告，標榜支付2千元即享有40分鐘「服務」；支付3千元，在1小時內允許享有2次「服務」，警方見狀喬裝成嫖客和單親媽洽談，得知她藏身在知名夜市套房內，於是佯裝要消費，待單親媽準備服務時，隨即表明身分將她逮捕。

26歲單親媽賣淫，11天忍受60名男客玩弄。（圖／翻攝畫面）

警方發現，這位越南籍單親媽，短短11天就接客超過60次，淨賺10萬餘元，單親媽坦言，自己須獨力扶養10歲兒子，但她沒有其他專長，孩子開銷又大，用身體賺錢賺得才多，加上從好姊妹口中得知來台「賺很快」，才會在年初以觀光名義遠渡重洋，來台賣淫，被仲介安排入住夜市套房內接客。

由於這位單親媽臉蛋清秀、加上擁有姣好身材，讓人有小女友Fu，不少尋芳客「呷好逗相報」，顧客絡繹不絕，警方訊後除依妨害風化等罪嫌移送外，也將她移請專勤隊處理後續遣返事宜。

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(中時電子報)