交大SensingGO團隊透過撿取金幣的遊戲設計，增加使用者樂趣，圖為遊戲介面截圖。（交大提供／邱立雅竹市傳真）

為避免新冠肺炎疫情聚集感染，交通大學與清華大學忍痛停辦年度盛事梅竹賽，不少磨拳擦掌準備大展身手的學生們無緣上運動場競技，交大資工系講座教授陳志成帶領實驗室學生，用資訊專業設計SensingGO遊戲APP並推出「梅竹攻防賽」限時遊戲，透過收集虛擬梅竹幣，行走各地即時打怪。

陳志成設計的SensingGO遊戲APP去年5月推出，因應疫情停辦梅竹賽，團隊又設計限時遊戲「梅竹攻防賽」，對戰時間選在往年梅竹賽的期程3月2日到8日，登入遊戲後，分別有代表交大的狐狸陣營及代表清大的熊貓陣營。

設計團隊解釋，這款遊戲類似熱門手遊「寶可夢」，團隊在多處布設虛擬梅竹幣，使用者需行走各地收集，幫己方的守護獸補血，或攻擊敵方的守護獸。當敵方血量不足時，便會轉換成己方人馬，遊戲最後一天由總血量較多的陣營獲勝。

有鑑於交大、清大兩校校友數量龐大，團隊成員林献庭說，這款遊戲沒有限定範圍，只要擁有梅竹幣，不管在世界的哪個角落，都可以即時虛擬打怪，為攻防賽添加助力。

SensingGO融合大學生時下流行的抽卡交友，設計團隊表示，遊戲期間會隨機推播交友通知，如果雙方配對成功，即可成為好友。有學生開玩笑說，玩遊戲還能交朋友，真是「脫魯」好幫手。目前SensingGO僅支援Android系統，未來團隊將繼續開發iOS版本，並持續優化功能。

(中時 )