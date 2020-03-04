鄭州富士康一男性員工從宿舍墜樓

據陸媒報導，富士康科技集團已證實3月2日有一男性員工從宿舍墜樓死亡，發生地點在河南鄭州廠，目前該公司已通知家屬，並協助處理後事，同時配合警方進行調查。

據《新京報》報導，鄭州富士康一名男性員工於2日鄭州市航空港區富鑫公寓墜樓死亡，對於員工不幸去世，集團對此表示遺憾，已派員全力協助家屬處理後事，並配合警方針對事件進行調查。

另據《澎湃新聞》報導，該名墜樓男子疑似從陽台落下，墜至樓下商鋪天花板。一位公寓物業管理員表示，墜樓男子確定為富士康員工，但墜樓原因不明。

報導說，鄭州富士康已經復工，許多員工已住進宿舍。

大陸富士康公司曾於2009、2010年發生十餘起員工跳樓自殺事件而震驚全球，並引起大陸民眾高度關注。但相關調查與消息一直隱晦不明，外界謠言四起，警方調查後，死者自殺動機或死亡原因仍未明，飽受外界質疑。

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(中時電子報)