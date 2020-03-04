台灣金融研訓院傍晚發布2月銀行高階主管指數（BEI），這也是新冠疫情發威以來，台灣銀行業主管自我分析面臨的情境。代表整體的BEI-綜合指數為53.4，較01月63.0下降9.6％；兩項子指標中，BEI-經營指數54.8，較01月下降8.4％；BEI-市場面指數46.9較01月下降15％。

調查單位台灣金融研訓院金融研究所說明，目前國銀業者最關切的重點，為「企業供應鏈中斷的程度與衝擊」，業者對於國內上半年進出口及經濟成長，通通不甚樂觀。

金融研究所團隊指出，2月市場面指數跌落50以下的緊縮態勢，其中銀行主管對於新台幣匯率走勢的變動修正幅度最大，較上月下降27.2％；其次為股價指數下降17.4％；房地產市場也出現下降11.9％，近乎是一面倒的悲觀氣氛。

經營面面指數方面，此次調查的17項當中，有7項跌落50以下的緊縮，諸如手續費及佣金收入、企金客戶信用風險、消金客戶信用風險等，其中，較前次調查下跌較多的部份，有手續費及佣金收入、海外業務（OBU及海外分行）收入、全行稅前純益，都是去年銀行業者收入偏高的項目，透露出管理層對於疫情衝擊的擔憂。

(工商 )