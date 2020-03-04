成軍15年的樂團「宇宙人」，今年2月首度完成「你的宇宙」小巨蛋演唱會，主唱林忠諭（小玉）除了公開認愛外，日前也被《時報周刊》直擊和新歡「卡卡」在大街上擁吻喇機，新歡更被起底是擁3萬粉絲的美妝型網紅胡尹霏。對此宇宙人所屬相信音樂表示：「小玉ㄧ直以來都很重視友誼跟每一段交友關係，謝謝大家的關心，也請大家給予祝福及尊重，讓小玉能保有私人的交友空間。」
小玉當時在演唱會上，除了感謝老闆五月天外，更大方在台上宣布死會「謝謝讓我遇到一位非常快樂的人，謝謝卡卡，謝謝妳」。新歡「卡卡」胡尹霏外貌神似應采兒，在社群平台上擁3萬多粉絲追蹤，而小倆口被跟拍到共進晚餐外，為女友媽媽唱KTV慶生，深夜揪友人吃串燒，小玉和卡卡更不顧旁人眼光，在大街上多次擁吻，顯現小倆口正愛的甜蜜。
近期因疫情關係，小玉也相對減少外出，相信音樂表示，宇宙人結束小巨蛋演唱會後，新專輯也開始籌備中，3位團員定期開會，把先前許多新歌demo重新整理一遍，一起構思新專輯概念，小玉也表示，希望3月可以完成3到4首歌的架構。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。