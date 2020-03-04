中華職棒31年二軍例行賽將於3月17日登場，開幕日由富邦悍將二軍與中信兄弟二軍在屏東中信園區交手，另一地則由統一7-ELEVEn獅二軍在嘉義縣棒球場對上Rakuten Monkeys樂天桃猿二軍。

聯盟於今(7)日正式公布3月17日至7月5日止的中職二軍例行賽程，後續賽程將於一軍例行賽賽程確定之後公布。中職二軍主要戰場集中於5座棒球場，至7月5日止，總計128場，分別在斗六棒球場24場、嘉義縣棒球場35場、台南棒球場17場、澄清湖棒球場27場及中信園區棒球場25場。

今年味全龍隊加入二軍戰局，增加對戰組合的變化以及賽事強度，勢必為二軍帶來不一樣的火花。中職選手也能透過更多的實戰經驗，加強自身實力。為了讓更多球迷能夠關注到二軍的比賽，今年同樣提供每週五、六、日的直播服務，屆時球迷除了踴躍進場為喜愛的球隊加油，也能透過ELEVEN SPORTS及CPBL TV收看精采賽事。

(中時 )