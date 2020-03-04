38歲大陸女星楊蓉曾演過《宮鎖連城》、《美人為餡》等作品，出道多年雖然不到大紅程度，但演技實力備受肯定，未料最近在家沒出門的她，竟然還被狗仔偷拍，讓網友驚呼太可怕！

楊蓉被拍到在家中和一男子甜蜜共進晚餐，只見她一身居家打扮，飯後男子去抽菸，楊蓉便收拾餐桌，互動看來宛如老夫老妻，而該名男子日前也曾被直擊到機場接楊蓉回家，戀情疑似曝光。

楊蓉經紀公司聲明全文。（圖／翻攝自微博）

許多網友看到狗仔偷拍拍到家裡的照片後，都忍不住替楊蓉抱不平，紛紛留言「明星都不能開著窗簾在家吃飯了嗎？太恐怖了」、「明星也是人 就不能放過他們嗎」、「好可怕，有種被偷窺狂跟蹤了的感覺，得報警吧？這可是家裡呀，不是公共場合」、「在家中都被拍還有沒有一點隱私可言了啊」。

而楊蓉所屬經紀公司也發聲明斥責偷拍者，「該舉動嚴重侵犯了楊蓉女士個人隱私，對其生活造成了影響與困擾」，呼籲尊重和保護個人隱私外，也要求媒體刪除該照片，並對偷拍者以及惡意傳播的侵權行為，保留追究其法律責任的權利。

(中時電子報)