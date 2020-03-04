國際知名專利數據公司IPLytics發佈了最新的5G行業專利報告，其中，大陸企業和科研機構表現出色，華為拿下世界第一！在2、3、4G時代專利數都是領先的高通，僅排名第七，顯示大陸在5G時代的崛起。

榜單中的幾家大陸商，華為以3147件排名第一，中興通訊以2561件排名第三，OPPO也以647件的專利位列第十一名，大唐電信位列第十二名。韓國廠商中三星是以2795件5G專利數位列第二名，LG則以2300件位列第四名，因此，大陸與韓國品牌在5G專利上取得了較大的優勢。另外，諾基亞與愛立信則分居五、六名。

高通雖然在智慧手機晶片中幾乎是佔據了壟斷性的優勢，尤其是在之前的2G、3G以及4G網路標準中也領先對手，至今各大廠商都需要向其繳納專利費用，但是在這一份排名榜單之中卻僅以1293件5G專利位列第七名。換句話說，華為的5G專利是高通的2.4倍以上！此外，德國聯邦經濟與能源部 (BMWi)發佈的《5G標準專利的事實調查研究》顯示，目前世界上已經申請完畢的5G專利，大陸市占接近三分之一！

在蘋果與高通的專利訴訟和解後，預計前者將向後者繳納45億美元專利費，雖然華為在4G技術上擁有較強的專利優勢，可以通過專利交叉授權的方式降低向高通繳納的專利費，但是有消息稱，華為每年仍然需要向高通支付5億美元專利費，在2G、3G以及4G的網路標準佔據優勢地位的高通已經讓不少廠商苦不堪言。

在5G網路時代，華為主推的Polar碼方案拿下了eMBB場景中控制信道的編碼方案，而高通主推的LDPC碼則拿下了其他的編碼方案，但最終華為恐怕也無法避免向高通繳納專利費。值得一提的是，高通此前還曬出了自己的戰績，超過70款機型會搭載驍龍865這款5G處理器，小米、三星、OPPO等赫然在列，只有華為成為例外！

(中時電子報)