新冠肺炎疫情影響擴及全球，近日包含義大利波隆那兒童書展、德國第二大書展萊比錫書展也宣布延期和取消。距離延期至5月7日的台北國際書展僅剩兩個月，疫情是否會影響到那時候，台北書展基金會也不敢大意。台北書基金會董事長林訓民表示，會以中央流行疫情指揮中心公布的大型集會指引為原則，「但除非疫情嚴重，明令不允許舉辦，還是會如期舉行。」

在原訂2月4日到9日舉辦的台北國際書展延期至5月7日到12日之後，原為3月30日到4月2日舉辦的義大利波隆那兒童書展，日前宣佈延期至5月4日到7日，將與台北書展首日撞期。原訂3月12日到15日舉辦的德國第二大書展萊比錫書展近日也確定停辦。原本不顧疫情衝擊在3月10日到12日舉行的英國倫敦書展，4日也在五大國際出版社相繼退展之後決定取消。

新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻表示，雖然台北國際書展延期，希望主辦單位可以超前部署，考量疫情發展和消費者心理等因素，以及主題國韓國疫情嚴重，國際出版社參展意願可能也不高，「書展規模是否要縮減或是取消？還是要讓參展商自行決定是否續展？到5月7日只剩下兩個月，若有變動最好能儘早通知參展商，希望有完整的配套措施。」

林訓民表示，台北國際書展於一月底宣布延期後，國內出版社多半沒有退展，但國際展位目前受影響可能較大，尤其主題國韓國近日也爆發嚴重疫情，若韓國參展的出版社、作者無法來，勢必要調整書展主題，「目前已經有兩三個方案在準備，像是12生肖的立體書展，已經聯繫多位藏家有意提供展品借展，另一個可能是童書展。但確定的方案還要跟文化部討論。」

林訓民表示，雖然世貿一館的場租已順利延到五月，但台北書展基金會目前已經投入一兩千萬元籌備，包含展位裝潢、代言人、行銷廣告等，書展對出版社而言也是年度重要的銷售管道，除非疫情嚴重到規定不能舉辦，不然還是希望如期舉行，「因為許多前置作業在去年已經完成，預計需要再花一到兩個月時間籌備，最慢將在三月底會開始。」

受到疫情影響，英國倫敦書展在2日曾發布聲明，表示遵照英國政府對新冠肺炎疫情的規定，其中並未強制取消大型展會，因此決定如期舉辦。但在西蒙與舒斯特、哈潑柯林斯、企鵝藍燈書屋、麥克米倫出版公司、樺榭圖書集團等大型出版集團在3日相繼宣布退展後，也終於在4日公告正式取消。

(中時 )