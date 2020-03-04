文學家白先勇（右一）到清華大學開辦文學講座談《紅樓夢》，飾演白先勇作品改編戲劇「一把青」的女主角連俞涵（中），也到場替白先勇助陣。（邱立雅攝）

清華大學本學期開設白先勇清華文學講座《紅樓夢》，由紅學大師白先勇領銜，廣邀海內外多位紅學專家，包括美國史丹佛大學及波士頓大學教授等，從文學、美學、性別、戲劇、現代科技等多元角度賞析《紅樓夢》。課程一開放選修就吸引超過500名清華學生搶修，並開放部分名額供新竹高中、新竹女中學生旁聽。

清華大學校長賀陳弘、大力支持促成此講座的台積電文教基金會董事長曾繁城，及曾演出由白先勇作品改編的電視劇《一把青》女主角連俞涵都出席了開課典禮，見證紅學研究的盛會。開課典禮後，白先勇擔任講座首發課程教師，以《紅樓夢》後40回的悲劇力量為主題，談賈寶玉出家與林黛玉之死。

白先勇前年曾到清華大學主講《青春版牡丹亭》，成為此次開設清華文學講座的契機。白先勇表示，很高興能到清華大學講紅樓夢，也希望能帶動清華學生閱讀經典的風氣。白先勇說，文學是民族心靈上最深刻的投射，能幫助我們更深刻地了解自己，也有助於青年的人格養成，所以他認為《紅樓夢》是大學生必讀的一本書。

面對新冠肺炎疫情，白先勇也有感而發，他指出，「無常」的課題貫穿了《紅樓夢》全書，近期疫情肆虐也是屬於現代人生活的無常，若讀者能從《紅樓夢》中人物的人生起伏獲得養分與智慧，就更能應對人生不同的境遇。

此次白先勇清華文學講座由台積電文教基金會全額贊助，基金會董事長曾繁城表示，希望透過此次講座深化青年學子的人文素養，為理工氛圍濃厚的高等學府注入人文活水。

連俞涵則表示，首次閱讀《紅樓夢》是高中時期，這部經典帶領她以不同角度觀察人與人之間的關係，隨著年紀增長，閱讀《紅樓夢》也有了不同領悟，並能將書中的人情世故帶入日常應用，她笑說清華學生真的很幸福，能在白先勇大師的引導下細讀《紅樓夢》。

(中時 )