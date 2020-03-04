108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽戰況激烈，今天台北市立大學和上屆亞軍世新大學雙雙取勝，確定收下4強門票，剩下2席4強資格，將由衛冕軍佛光大學、台灣師大及文化大學角逐。

今天稍早北市大92比87擊退佛光大學，隨後世新84比74力克台師大，北市大、世新同以3勝1敗確定率先出線4強，不過4強排名還待明天比賽結果確定。

世新羅培甄（右）上季幫佛光奪下UBA冠軍，本季轉學世新，希望也能再嚐冠軍滋味。（大專體總提供／陳筱琳台北傳真）

世新大學本季曾開出12連勝紅盤，前天遭佛光大學狙擊、中斷連勝，接下來2場比賽再連勝，確保4強地位，賽後陳育緹和羅培甄都認為，球隊去年亞軍，今年目標當然是冠軍，陳育緹並說：「上季我們拿到亞軍，本季又有羅家姊妹培甄、培儀兩位好手加入，是很有機會奪冠的一季，我們也是以這個目標努力，不管4強賽要先對到誰，絕對要全力求勝，再於冠軍戰討回去年擦身而過的冠軍。」

從高中HBL到大學UBA，陳育緹和羅培甄已經是台北小巨蛋的「常客」，羅培甄表示：「我們也透過這階段汲取經驗，例如輸給佛光那場，知道發生什麼問題，我們會做好調整，針對對手弱點去防守，希望可以讓比賽有好的結局。」

明天下午1點文化大學對戰北市大、下午2點45分台師大對壘佛光，是攸關4強名額的兩場戰役，文化、台師大及佛光都抱著必勝決心一拚。

(中時 )