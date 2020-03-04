有關今（4）日ETTODAY、蘋果等媒體報導，「台北愛樂管弦樂團吹大牛！說要捐款921中寮災區，半年過去未見一毛錢」、「台北愛樂遭爆假公益真斂財，拖欠中寮10校善款半年」等新聞，財團法人台北愛樂文教基金會今（4）日發出聲明公告表示，這些單位只是名稱剛好有「台北愛樂」，但新聞中所指的「台北愛樂」事件均與他們無關，是完全不同的單位。

聲明稿中強調：「本會所屬團隊並無參與新聞中所說的，2019年於南投舉辦之『台北愛樂重返中寮感恩音樂會』，特此聲明。」

據了解，目前台北地區有三個古典音樂機構，名稱中都有「台北愛樂」字樣，包括愛樂電台（台北愛樂廣播股份有限公司），設址於台北市東興路，財團法人台北愛樂文教基金會，設址於台北市敦化南路，以及台北愛樂管弦樂團（台北愛樂管弦樂團文化基金會），設址於台北市濟南路。

台北愛樂文教基金會表示，多年來，社會大眾常將此三個機構混為一談，誤以為是同一家公司，實際上是三個完全不同、各自獨立的機構。

台北愛樂文教基金會由藝術總監杜黑於1988成立，會址設於台北市敦化南路一段233巷28號B1。現任董事長李詩欽先生，音樂總監古育仲老師，執行長丁達明先生，財務長劉葳莉女士，策略長杜明遠先生。

旗下設有團隊包括台北愛樂合唱團、台北愛樂室內合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂少年及兒童合唱團、台北愛樂婦女合唱團、台北愛樂市民合唱團、台北愛樂市民女聲合唱團、台北愛樂青年管弦樂團、台北愛樂少年樂團、台北愛樂少年弦樂團、愛樂劇工廠與台北愛樂歌劇坊。

(中時 )