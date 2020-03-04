受到新冠肺炎疫情不斷擴大影響，台北時間3日晚間，美國聯準會（Fed）為防止美國經濟受疫情大爆發所拖累，緊急調降利率兩碼至1～1.25％。

Fed主席鮑爾在記者會上表示，已看到美國經濟前景面臨風險，因此選擇採取降息行動。美元指數自2月20日高點一路回跌到3月3日低點，短線跌幅達2.95％，因此激勵歐元強勁反彈。

凱基期貨分析師林泳光認為，雖然歐元走勢因Fed緊急降息而轉強，惟考量歐洲經濟相較美國經濟更為疲弱，再加上歐元漲幅已大，短線不宜過度追價。

(工商 )