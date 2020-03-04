歐元漲幅過大 不宜過度追價 19:002020/03/04 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情不斷擴大影響，台北時間3日晚間，美國聯準會（Fed）為防止美國經濟受疫情大爆發所拖累，緊急調降利率兩碼至1～1.25％。 Fed主席鮑爾在記者會上表示，已看到美國經濟前景面臨風險，因此選擇採取降息行動。美元指數自2月20日高點一路回跌到3月3日低點，短線跌幅達2.95％，因此激勵歐元強勁反彈。 凱基期貨分析師林泳光認為，雖然歐元走勢因Fed緊急降息而轉強，惟考量歐洲經濟相較美國經濟更為疲弱，再加上歐元漲幅已大，短線不宜過度追價。 (工商 ) #歐元 #Fed #美國經濟 #漲幅 #過度 也許您會感興趣 推薦閱讀 穆迪：疫情大流行機率倍增至40％ 全球與美國經濟面臨衰退危機 04:092020/02/29 財經要聞 無懼肺炎肆虐 歐元逆勢竄紅 04:092020/02/29 全球財經 Fed主席喊話：美國經濟基本面強勁 05:252020/02/29 財經 道指單周慘跌12％ Fed示意採取行動 22:112020/02/29 財經 Fed喊話穩美股 亞太迎反彈 04:092020/03/01 焦點新聞 川普施壓聯準會 盡快降息 04:102020/03/02 財經要聞 疫情比貿易戰還狂！ 美這群人竟成經濟衰退關鍵 14:152020/03/02 財經 疫情衝擊美股大跌 消費意願降低影響更大 18:162020/03/02 財經 華爾街示警 美國恐陷肺炎衰退 04:102020/03/03 財經要聞 Fed急降息2碼救市也沒用？ 美經濟衰退恐怕到了 00:282020/03/04 財經 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 疫情燒毀台航線！ 3大郵輪集團不敢說的是... - 財經 美股崩跌觸底了？ 價值投資大師一招克制心魔 - 財經 拜登拿下10州逆轉局勢！ 美股早盤狂漲逾500點 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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