泰國衛生部3日曾公告若是有經過包含台灣在內的11個國家，在入境泰國之後，必須要強制自主隔離14天，不過今（4）日在經過外交部的查證之後，目前國人前往泰國並不會有相關限制。

外交部表示，泰國衛生部主要是依照是否有發生社區感染為標準，來判定該國家是否有受到疫情影響，而目前泰國方面認定的國家、地區為中國、香港特別行政區、澳門特別行政區、日本、韓國、台灣、新加坡、義大利、伊朗、德國、法國。

今日泰國衛生部新聞稿表示，曾去過受疫情影響國家旅遊並有出現新冠肺炎症狀者，必須要在醫院內進行隔離，而其餘跟該新冠肺炎患者有接觸者，其中包含搭乘同班交通工具者，都建議要實施自我隔離14天。

泰國衛生部表示，有去過受疫情國家，但沒有與患者近距離接觸、無出現疑似症狀的人，在離開住處時必須要戴上口罩，並避免前往人群聚集處、減少社交活動，並持續觀察14天，在有發生症狀時必須立刻就醫。

目前外交部已指示我國駐泰國代表處保持與泰國各界的聯繫，來掌握泰國疫情的最新進度，而若是民眾需要了解相關資訊，則可以我國駐處公告、泰國衛生部新聞稿等等。

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(中時電子報)