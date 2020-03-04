新冠肺炎延燒衝擊產業，台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、賴香伶今邀及交通運輸業者與相關部會代表進行座談會，貨櫃貨運公會呼籲政府免徵汽車燃料稅及牌照稅，並希望政府加速擬定相關準則盡快實施，不要等到業者撐不下去才伸出援手，緩不濟急。此外，有業者提到靠行駕駛恐無法參與職能培訓，勞動部代表稱需確認僱傭關係，讓賴香伶罕見動怒，「靠行駕駛也是勞工，勞動部卻要鎖死雇傭關係，等同要這些人喝西北風，不合格」。

汽車貨櫃貨運公會全聯會祕書長李昭功指出，運輸業紓困交通部動得很快，但動的方式不對，尤其是運輸業沒被關注，像是到今天才收到第一批口罩；此外，交通部提出營所稅減免方案，但現在都沒生意，減免也沒意義，希望可以參考過去SARS汽燃費減免一年，同時牌照稅實施減免或免徵，減輕業者負擔。

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長林建良說，遊覽車造價高，8成都要貸款，超過9成貸款對象是租賃公司，如今面臨無法做生意，不少業者無力繳貸款，車子恐被租賃公司取回，希望政府可以加速召集相關部會協助度過難關；至於無車趟可跑的駕駛，也盼盡快給予駕駛員職能訓練補助。

林建良也反映駕駛口罩短缺問題，立院日前三讀通過紓困特別條例規定，防疫用品補助未明確，而且現在面臨有錢也買步道防疫物資，盼政府可以提供貨源，並補助業者防疫用品相關經費。

對此，交通部路政司簡任技正胡迪琦表示，汽燃費減免是比照SARS減收百分之五十，對於業者訴求免徵，還需要進一步通盤評估。至於協助貸款部分，交通部找過銀行跟融資公司，部裡將朝向跟融資公會談的方向處理，細節禮拜五會再找大家談，制度設計一定會回饋到業者手上。

針對有業者擔憂靠行駕駛無法參與職訓，賴香伶要求勞動部要跟各公會說明清楚，如何讓勞工短期內繼續留在同行內接受職訓，避免疫情過去後出現人力缺口，將會透過黨團提出建議。交通部回應，職訓部分公路總局明天會舉辦座談會，如何執行都可以討論，交通部抱持開放態度。

(中時 )