開學日防疫大作戰，龍華科大啟動「入校監測體溫」措施，堅守校園防疫第一道關卡。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

龍華科大運用紅外線熱顯像儀為進出校園師生實施體溫監測，嚴格把關進出人員。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

新冠肺炎疫情延燒，凱閎國際有限公司董事長曾聖凱、總經理曾聖翔，日前特別捐贈該公司生產的抗菌液予龍華科技大學，提供學校師生使用，讓學校在面對疫情時能夠多一分防護，為防疫工作增添利器。

龍華科大行政副校長林如貞表示，因應新冠肺炎疫情擴大，龍華科大寒假期間已召開７次防疫小組會議，並在3月2日開學日實施「入校監測體溫」措施，於校門口開設單一步行通道引導人流，運用紅外線熱顯像儀為進出校園師生實施體溫監測；另停車場亦有專人量測體溫，嚴格把關進出人員，維護校園安心就學環境。

她也代表學校感謝凱閎國際善行義舉，在市面上防疫物資仍然非常緊缺的時刻，慨然捐贈9箱共270瓶抗菌液給學校，無異雪中送炭，相信必能協助學校做好萬全準備，完成這場防疫大作戰。

曾聖凱表示，凱閎國際成立已10年，雖然是中小企業，但在新冠肺炎疫情嚴峻的非常時期，該公司秉持回饋社會初心，運用公司現有設備生產抗菌液，免費分送有需要的學校，希望貢獻一己微薄力量，協助學校做好校園防疫工作，以善盡企業社會責任。

(中時 )