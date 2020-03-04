海線地區納骨塔塔位一位難求，親屬往生難尋得適當塔位，由於清水及沙鹿二座納骨塔尚有增設空間，市議員王立任4日邀相關單位會勘，台中市生命禮儀管理處表示，兩座納骨塔將新增共4431個櫃位，工程總經費約1400萬元，預計7月底前完工。

王立任指出，他接獲民眾陳情，海線地區納骨塔塔位一位難求，且清水及沙鹿二座納骨塔尚有增設櫃位空間，多年來未能滿足民眾需求，特邀集台中市生命禮儀管理處及地方里長會勘。

王立任表示，海線確實有塔位不足狀況，尤其是清水第二納骨塔只剩28個骨灰塔位，要求生管處應儘速增設新塔位，未來在地方上有足夠塔位後，可以讓往生者好好安息，也讓家屬不會再備感壓力，可以專注處理後事。

生管處祕書處主任王偉任指出，清水第二納骨塔2樓將增設2397個櫃位、沙鹿納骨塔則增設2034個，兩座納骨塔增設櫃位數共4431個，預計今年7月底前完工，工程總經費約1400萬元。

(中時 )