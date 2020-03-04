國民黨黨主席將在3月7日進行改選投票，誰能帶領國民黨走向更好的發展，許多人看法不同，但民調或許能當作參考。據最新民調指出，國民黨認同者有38%支持江啟臣、33%支持郝龍斌，差距並不大，但網友看完後卻感嘆說了一句話。

據《TVBS》今4日公布的最新民調，國民黨認同者有38%支持江啟臣、33%支持郝龍斌，兩人差距並不大；中立選民則有17%支持江啟臣、15%支持郝龍斌，近7成的人表示沒意見。另外，在黨員民調的部份，有35%支持江啟臣，郝龍斌則有21%，而沒意見的有44%，但因黨員僅佔全體受訪人數的7%，可能與結果有落差。

網友看完之後卻紛紛感嘆表示，「沒有戰鬥力的黨，誰當主席有差嗎？」、「兩個沒有中心思想的出來選,還不都一樣，對時事議題沒反擊能力，是在選甚麼？」、「兩個人是在拼三小？沒有一個人可以提出把民進黨拚下去的方法，是能衝X小」、「國民黨不思改變，大破大立改革，難再成氣候」。

但也有網友認為，「希望新選出來的黨主席，不要再有內鬥，國民黨已經被吳敦義搞的很慘了」、「好難決定要投給誰」。

(中時電子報)