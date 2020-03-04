韓星李棟旭日前接受時尚雜誌採訪，不僅頻頻說起想造訪台灣的心情，也對那些外界給予的演技讚賞真切地致謝，「但是，當作品完結了，我也會努力將之前的一切都拋開、放下，回歸最單純的自己。」謙遜的他也總是認為，若無法在劇終時將自己完全歸零，就無法留下餘裕成為下一個角色的容器。

除了演員的角色，李棟旭如今還有個備受矚目的新身份，即是脫口秀（Talk Show）主持人，他在《李棟旭想要Talk》透過與諧星女藝人張度妍的一搭一唱，搭配得宜，不難想像，與拍戲相比，需要不斷臨機應變的脫口秀難度更加升級。

「脫口秀的實際情況是大家不會照著劇本對談，臨場反應力成了主持脫口秀格外重要的能力，同時必須尊重每一位來賓，仔細聆聽他們的故事。」李棟旭表明，目前他想好好地投入脫口秀的工作，「由於節目的氣氛會依據參與的來賓，或大眾對該來賓的喜好度而有所不同；因此，目前我最大的任務是盡可能降低這些差異，讓不論是哪一類型的來賓前來參與，都能使觀眾們覺得生動有趣，對談話的內容產生共鳴。我必須把一切做得更好。」

此外，李棟旭也神秘地透露：「下半年的戲劇作品，我將會以九尾狐的姿態出場喔！這樣的角色到底該怎麼詮釋與表現，請大家拭目以待。」李棟旭淘氣而無所畏懼地笑了起來，像是再難解的挑戰都無法阻擋他成為能量更加豐沛的自己。

李棟旭受訪時展現男神魅力。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版）

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