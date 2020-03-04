受到東北季風影響，中央氣象局表示，氣溫4日開始下降，北台灣5日一早只有13至15度，預計低溫影響到6日清晨，另外9日和10日開始，又有一波東北季風報到，屆時氣溫會再下降。

根據氣象局的資料顯示，新北市富貴角和桃園楊梅等地，4日上午最低氣溫不到15度，氣象局預報員陳建安指出，北台灣一整天屬偏涼天氣，白天高溫約20度上下，有明顯降溫趨勢，中南部和花東地區則在傍晚開始降溫，5日清晨北台灣只有14到15度，中部16度、南部18至19度，東半部則是17到18度。

東北季風增強，4日越晚越冷，5日清晨北部最低溫13度。（圖／中央氣象局）

估計這波東北季風影響到6日清晨，天氣普遍較涼，另外除了迎風面的北台灣和花蓮容易降雨，中南部地區受到華南雲雨區東移影響，也會有斷斷續續的飄雨現象，這樣的情況會持續到6日清晨，白天起，東北季風將逐漸減弱，氣溫陸續回升，降雨也會驟減。

東北季風增強，4日越晚越冷，5日清晨北部最低溫13度。（圖／中央氣象局）

陳建安表示，6日到9日，東半部和西半部山區有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴，周末各地高溫來到26度以上，中南部甚至來到29度至32度，下周氣溫也大致相同；不過7日到9日在西半部及金門、馬祖，容易有局部霧或低雲影響能見度。

全台6日定量降水預報。（圖／中央氣象局）

下一波變天時間落在10日，預計將有道結構完整的鋒面通過，隨後東北季風增強，在10和11日，各地轉涼，全台有雨，以東北部降雨最持續，南部雨勢較小。氣象局也表示，下波冷空氣強度比這波還稍強，接近大陸冷氣團等級，11日清晨最冷時間點，北台灣13到14度、中部15到16度、南部17至18度、東半部則是16到17度。

(中時電子報)