梧棲區善水國中小的老少開心農場，讓孩子學習從產地到餐桌。（陳淑娥攝）

校長李昭嫻（左）指出，非常感謝草湳社區發展協會的協助。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區善水國民中小學旁的老少開心農場，小小百餘坪土地，種植超過10種琳瑯滿目的蔬果，包括韭菜、蘿蔔、茄子等。草湳社區發展協會理事長黃耀原表示，小小農場不僅讓孩子學習從產地到餐桌，更是老人共餐的食材，一舉數得。

善水國中小校長李昭嫻指出，善水國中小為整合型實驗學校，結合老少共學、混齡教學、技藝教育等三大特色，經過3年多來成效良好，實現共學、共餐、共好的理念，非常感謝草湳社區發展協會的協助。

黃耀原表示，老少開心農場大約百餘坪土地，種植各式各樣的時令蔬果，有韭菜、芹菜、蔥、香菜、茄子、空心菜、鳳梨以及番茄，堅持不施打農藥，捨棄化肥、使用有機肥，種植出健康的蔬果。

黃耀原說，開心農場的老少共學讓長輩帶著孩子，從鋤草、澆水、摘菜等，除了可學習從產地到餐桌外，農場的蔬果也提供給草湳關懷據點的長者使用，充分發揮功效。

善水國中小指出，學校規畫住宿型學校，營造「家」的感覺，更進一步結合長青課程，實現老少共學理念，讓長輩傳授小孩生活經驗，小孩帶領長輩持續學習，創造相輔相成效益。

(中時 )