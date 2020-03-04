台商回流話題，隨著中美貿易大戰、新型冠狀病毒疫情持續延燒，不少建商都看好台中商辦需求而積極獵地，興富發(2542)集團更是動作頻頻，不到1個月時間就砸逾百億元搶下2塊七期精華地，預計都將興建成頂級商辦大樓，而根據商仲業者統計，今年光是七期釋出的新辦公大樓，總銷金額就高達500億元。

獵地王興富發建設繼2月砸83.75億買下雨衣大廠的2600坪商業區土地，創下台中新的總價地王之後，事隔不到1個月時間，再公告以43.56億元購入七期市政路約1853坪土地（含建照），地點就位於原衣蝶百貨旁，賣方為鉅本建設與7位自然人，平均每坪單價235萬元。

興富發建設副總經理廖昭雄表示，興富發持續看好台中商辦市場需求，最新購入的市政路土地鄰近Tiger city購物中心，目前作為停車場使用，將規劃超過30層樓頂級豪辦產品，未來每坪推案價可望落在37~38萬元左右。

而根據商仲業者統計，台中七期單是興富發（西屯區惠民段）、豐邑、聯聚等3棟商辦大樓，總銷金額就高達500億元。其中，豐邑建設位於七期河南路、市政路口近2500坪「新六」土地，目前確定將推出樓高50層的商辦大樓，未來將是七期最高的摩天商辦大樓，總銷金額約250億元，預計今年Q4進場。

同樣預計在今年底釋出的，還有位於七期朝富路、總銷125億元的「聯聚中匯大廈」，興富發建設則早已在七期布局，共有3棟完工的商辦大樓，包括「NTC國家商貿中心」、「CBD時代廣場」以及「鼎盛BHW」，而目前在台灣大道、環中路口推出的「TOP 1環球經貿中心」商辦預售案，總銷逾50億元，市場反應熱絡。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興觀察，受到景氣復甦帶動，七期商辦市場近年明顯回溫，但主要以自用需求為主，包括手遊大廠網銀國際，也要在該區興建企業總部，另如台中商銀、新力旺國際控股集團大樓，也預計2至3年內落成。

沈政興認為，七期商辦規劃管理嚴格，鄰近交通要道且轉程方便，附近百貨及飯店林立，完整照料到商務客的需求；相較之下，台中舊商辦的交通便利性低，且坪數規劃固定，與現代化的產業型態不相同，已漸漸出現不敷使用的情況，因此有不少企業二代會選擇搬遷到七期一帶。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛則指出，台中高端商用市場為起步期，近期包括豪宅、豪辦、國際飯店都紛紛插旗，加上這次疫情的發展，預料將大幅加速台商資金回流，未來市場還有很大的成長空間。

(中時電子報)