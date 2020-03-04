「桃機第三跑道建設案 」在歷經2小時開發單位、環團及航空城地方促進會正反方意見及訴求交鋒下，經環評委員表示開發單位在修正補件後，該案環評決議通過。

「桃機第三跑道建設案」為全台規模最大的徵收案，徵收區內影響9000家戶計4萬人，徵收2599公頃，內容包含長4000公尺、寬60公尺的跑道及衛星廊廳，土地取得費含代拆、代建費用需1575億元，跑道建設費用約2000億。

桃機代理董事長林國顯表示，桃園機場去年客運量創新高達4800萬人次，預計2042年將達到8700萬人次，為了因應逐年增加的載客量，本案建設勢在必行。

開發單位桃機公司表示，「桃機第三跑道建設案」是項大工程，因此空氣污染、環境保護及居民搬遷問題是該案建設的最大考量點，空氣污染部分，強調工程部分的空氣污染物增量十分輕微，均在承諾標準之內。

開發單位指出，自從2013年至2018年間，總計召開60次專案小組會議、8次都市計畫委員會，受理人民陳情案件共2000餘件，更舉辦多次土地徵收相關聽證會，民眾意見也都納入參考。

環評委員表示，由於環團不斷強調沙崙油庫的安全問題，也得考量極端氣候災害風險，要求開發單位強化中油沙崙油庫之災害預警機制和風險管理等，訂定緊急應變計畫並納入環境保護對策。

台灣人權促進會專員余宜家表示，本計畫影響程度巨大，就土地利用及居民居住影響層面而言，未衡量無產權或未涉及者居住層面的衝擊，且未針對敏感族群進行搬遷健康風險評估，這部分仍有缺失。

然而本案在經過2小時討論下，經環評委員要求開發單位於5月31日前補正環評報告書內容，本案決議通過。

(中時 )