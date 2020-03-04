協志工商今年學測表現仍在水準之上，還出了創校50年來第一位滿級分學生劉芯語（中），師長們與有榮焉。（協志提供／呂妍庭嘉義傳真）

協志工商今年學測表現仍在水準之上，還出了創校50年來第一位滿級分學生劉芯語（中），師長們與有榮焉。（協志提供／呂妍庭嘉義傳真）

即將迎接50周年校慶的協志工商，去年宣布今年起停止招收新生，正式從高中職教育領域退場，在教育界投入震撼彈，盡管2年半後，協志工商將走入歷史，今年學測表現依舊在水準之上，甚至出了創校以來第一位選考自然組滿級分60級分的」學生劉芯語，突顯校方辦學依舊用心，校方強調，目前已進入規畫轉型階段，「協志」不會消失，而是把教育理念從學校教育拓展至全民教育，未來協志將成立「協志文教暨社福基金會」辦理博物館、圖書館、技職訓練中心、社區大學、幼兒園、成人教育與藝文教育，招生對象改為全民，不再局限是國中畢業生。

協志1970年創辦，50年來雖以技職教育為本，1999年配合教育部政策辦理綜合高中，多年來，在全體師長認真教學、學生勤奮學習努力下，已連續10年有學生考上台、清、交等校系，至於今年考出滿級分的劉芯語，更被學校形容是 「空前」第1人，甚至可能絕後。

民雄國中畢業就立下心願要當醫生的劉芯語，當初因聽了念協志學長姐分享讀書心得，加上離家近，又有獎學金，再考量未來要申請繁星入學，毅然決然選擇念協志綜合高中，回憶當初捨嘉義女中念協志時，國中老師露出難以置信神情，讓她下定決心要拚給大家看。

劉芯語3年來，配合著任課老師課程指導與要求，晚上、假日參加學校自修課，勤奮且堅持一步一腳印，幾乎天天念到凌晨1、2點，讓她始終保持好成績，如今考出滿級分，讓她朝理想系所陽明大學醫學系又更進一步。

預計兩年半後，協志正式從高中職教育退場，不只數萬校友惋惜，連劉芯語都說可惜，不過校長蔡英仁說，轉型後的協志工商將改名為「協志文教暨社福基金會」，校地將申請地目變更，分為文教暨社福專用區、住宅區、及公共設施用地，並將變更地目30％提撥給地方政府，未來土地委由公證單位，如公部門標售，讓所有校地活化，並以住宅區土地資源，充分支應未來基金會推動各項社會教育及社福等相關措施之用。

另外，校方規畫保留現有行政中心大樓、專科大樓、教學大樓及國中技藝中心大樓，作為未來辦理圖書館、博物館、職訓中心及成人教育、長青教育、幼兒教育或長照、樂活等場所。

董事會強調，適逢協志創校50周年，選在這個關鍵點，宣布轉型，既有前瞻性又深具時代性意義，相信協志的轉型成功，一定能在台灣教育史上留下不可抹滅的一頁。

(中時 )