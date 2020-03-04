中國人壽4日公告，董事會通過郭瑜玲接任中國人壽董事長。前開發金控總經理、中壽董事長王銘陽在上月宣布3月4日退休，為金融圈投下震撼彈，中國人壽董事會4日決議通過，董座一職由開發金控執行副總經理、中國人壽副董事長郭瑜玲接任。為了專注在壽險的經營，郭瑜玲也同步辭掉凱基銀行董事、副董事長職務。

台大財務金融研究所碩士畢業的郭瑜玲在壽險業資歷完整，曾任中國人壽副董事長、中國平安保險集團副投資執行官、南山人壽副總經理，在王銘陽申請退休後，市場就預期她會接任中壽董座，且由於目前開發金控100％併購中國人壽的方向未變，據了解，由壽險子公司主導金控發展的可能性也不低，因此郭瑜玲接任金控總經理的呼聲也很高。

郭瑜玲是在南山投資部門，認識王銘陽的，從此開啟30年的團隊合作。2002年郭瑜玲與王銘陽一同離開南山，轉往大陸平安保險任職，郭瑜玲曾說：「那是很大的改變！」如今雖然沒有跟隨王銘陽的腳步離開而是留下來承接衣缽，早在王銘陽發給金控與中壽員工的道別信中已透出端倪，亦在市場意料之中。

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