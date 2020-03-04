電影《安雅的回家路》集合實力派巨星尚雷諾、安潔莉卡休士頓及天才童星諾亞施納普共同演出，其中法國知名演員尚雷諾，是實力派的動作巨星，靠著《終極追殺令》、《不可能的任務》等作品紅遍全球，近年逐漸改變不同演出風格。

像尚雷諾這一次在《安雅的回家路》中收起動作演員的犀利風格，化身慈祥的老爺爺，展現了的善良且知性一面，他透露，當時一讀完劇本的大綱就決定接演此角色，因為他認為隨著年紀增長，經歷的故事越來越多，將如此重要的歷史告訴年輕人是他的使命之一。

尚雷諾對於天才童星諾亞施納普的演出更是讚不絕口，「諾亞在片場的表現非常令人驚豔，反應機靈同時又很有耐心，一開拍就能夠馬上進入狀況，最難得的是他這個年紀就能展現出相當的穩定度，讓人期待未來他更精采的發展。」諾亞還常常在片場調皮地模仿他的法國腔，片中祖孫倆相處融洽，歡笑聲不斷。

安潔莉卡休士頓則化身為個性堅強溫暖的鄰居奶奶，也說這次拍攝是一個很舒適又輕鬆的經驗，「拍攝期間能夠遠離塵囂真的很難得，每天都和美景與可愛的動物一起相處，完完全全是我理想的退休生活！」電影13日在台上映。

(中時 )