今年適逢緊張大師希區考克的電影《驚魂記》問世60周年，金馬奇幻影展除了要在大銀幕重現這部經典，更搬出馬丁史柯西斯的《蠻牛》、布萊恩狄帕瑪的《剃刀邊緣》、達里奧阿基多的《深夜止步》與亞利山德奧菲利浦的《驚魂記中計》說明大師的影響無遠弗屆。

《深夜加油站遇見大逃殺》讓值大夜班的女員工帶領觀眾一同體驗虐殺直播。（金馬提供）

《驚魂記》影響開枝散葉到義大利，達里奧阿基多的《深夜止步》就把《驚魂記》的母子情結、同志原型、甚至驚心動魄的殺人場面，發揚光大；布萊恩狄帕瑪的《剃刀邊緣》被公認是模仿最徹底的版本，還加重了春色撩人的畫面與血腥暴力的呈現；但最意想不到的莫過馬丁史柯西斯將勞勃狄尼洛推上奧斯卡影帝寶座的《蠻牛》竟然也和《驚魂記》有關係，也為經典的永恆性做了極佳的註腳。

布萊恩狄帕瑪的《剃刀邊緣》被公認是模仿《驚魂記》最徹底的版本。（金馬提供）

此外，奇幻影展也帶來6部一鳴「驚」人的新作，包括奉俊昊推薦必看的《暗黑聖女》、吉勒摩戴托羅監製的《鹿魔》、威尼斯影展地平線單元開幕片《鵜鶘之血》、取材真實事件的《失妻記事》、直播虐殺的《深夜加油站遇見大逃殺》和被譽為年度奇片的《吞噬》，大大滿足影迷的胃口。影展將在台北、台中展開，台北場映期為4月10日至19日，3月29日預售票開賣；台中場映期則於4月17日至26日舉行，4月7日開賣預售票。

(中時 )