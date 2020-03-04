白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）今天表示，美國總統川普將2019年第4季薪水捐給衛生及公共服務部，以對抗武漢肺炎疫情。

財經媒體CNBC報導，葛里向指出，川普將2019年第4季的薪水捐給美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services），用於支援「對抗、遏制和打擊冠狀病毒疫情所進行的工作」。

這不是川普首次捐出薪水給面臨緊急問題的政府部門，川普自從就任總統以來，每一季都將薪水捐給不同部門。川普的總統年薪大約40萬美元（約新台幣1195萬元）。

例如川普先前曾捐薪水給美國國土安全部（Department of Homeland Security），以協助在南方邊界建造美墨高牆。

截至3日下午，美國境內已有9人死於2019年冠狀病毒疾病，死亡病例全部在華盛頓州。美國今年2月底爆發武漢肺炎疫情後，迄今累計確診數已突破一百例。

目前全球各地已通報9萬多起武漢肺炎確診病例，其中約有3200人不治。

(中央社)