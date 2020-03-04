伊朗疫情快速擴大，近日每天都增加數百確診病例，目前細累計死亡病例已達92人，是大陸以外死亡病例最高的國家。圖中德黑蘭民眾已戴起口罩與手套，上街採購大量日常生活用品。（圖／美聯社）

引伊朗衛生部最新消息稱，伊朗3日新增586例新冠肺炎確診病例，累計確診總數已達2922例，死亡病例更上升至92例，成為中國大陸以外死亡病例最多的國家。

《美聯社》報導說，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）週三在德黑蘭舉行的新聞發布會上發佈伊朗疫情的最新數字。

報導說，目前整個中東地區共有3140多例新冠病毒病例，而且中東地區其他國家的病例大多數都與伊朗有關連。

該病毒使伊朗領導人和什葉派派宗教領袖非常頭疼。目前全球確診新冠肺炎人數已達9萬人，死亡3100人。與疫情最嚴重的中國大陸相比，伊朗顯得更為孤立無援力外界也擔憂，伊朗可能隱瞞了部分疫情數字。

(中時電子報)