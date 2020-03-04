引伊朗衛生部最新消息稱，伊朗3日新增586例新冠肺炎確診病例，累計確診總數已達2922例，死亡病例更上升至92例，成為中國大陸以外死亡病例最多的國家。
《美聯社》報導說，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）週三在德黑蘭舉行的新聞發布會上發佈伊朗疫情的最新數字。
報導說，目前整個中東地區共有3140多例新冠病毒病例，而且中東地區其他國家的病例大多數都與伊朗有關連。
該病毒使伊朗領導人和什葉派派宗教領袖非常頭疼。目前全球確診新冠肺炎人數已達9萬人，死亡3100人。與疫情最嚴重的中國大陸相比，伊朗顯得更為孤立無援力外界也擔憂，伊朗可能隱瞞了部分疫情數字。
文章來源： https://apnews.com/6f35cacf2e78335d6fc12a6f89d98658 Click to copy Iran says 92 dead amid 2,922 cases of the new coronavirus
(中時電子報)
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